Neersen : Geschmückte Fenster am Grenzweg

Neersen Vorweihnachtliche Stimmung am Grenzweg: Nach einem Jahr Pause beginnt am kommenden Sonntag die dritte Auflage der Adventsfenster-Aktion, die die Interessengemeinschaft Grenzweg organisiert. Vom 1. bis zum 24. Dezember öffnen die Beteiligten von 18 bis 20 Uhr ein Adventsfenster, wobei die vorherigen Fenster in dieser Zeit ebenfalls beleuchtet sein werden.

Begonnen wird am Sonntag, 1. Dezember, bei den Familien Grotenrath und Klingenhäger an der Krefelder Straße 619. Am 2. Dezember geht es weiter bei Familie Zenses am Grenzweg 2, am 5. bei Familie Neumann am Grenzweg 93, am 6. bei der Hausgemeinschaft am Grenzweg 83, am 7. bei Familie Janssen/Meskes am Grenzweg 111, am 8. ist der St.-Konrad-Chor am Grenzweg 76 an der Reihe, am 10. die Familie Gillessen am Grenzweg 50, am 11. Dezember Familie Meskes am Grenzweg 8, am 12. Familie Jahr am Grenzweg 11, am 14. die Familien Engel/Schroers an der Hausnummer 82, am 15. Familie Naus am Grenzweg 76, am 16. Familie Manns am Grenzweg 106, am 19. Familie Hartmann/Albrecht am Grenzweg 49, am 20. Familie Sprenger, Hausnummer 115, am 21. die St.-Konrad-Schützengilde am Grenzweg 76, am 22. die Familie Bögershausen am Grenzweg 117, am 23. Familie Hormanns am Grenzweg 94, und am Heiligen Abend, dem 24. Dezember, ist die St.-Konrad-Kapelle der Treffpunkt.