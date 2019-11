Gnadenhochzeit : Die Jungbluths sind seit 70 Jahren verheiratet

Gisela und Karl-Heinz Jungbluth feiern die Gnadenhochzeit. Foto: Kaiser. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Schiefbahn Das Ehepaar aus Schiefbahn feiert die Gnadenhochzeit. Gemeinsam haben Gisela und Karl-Heinz Jungbluth die „Delfterstuben“ an der Tupsheide geführt.

Gisela und Karl-Heinz Jungbluth feiern am Dienstag, 26. November, ihre Gnadenhochzeit – das heißt, sie sind seit genau 70 Jahren verheiratet.

Die Jubilarin ist 88 Jahre alt, ihr Mann drei Jahre älter. Das Paar stammt aus Düsseldorf, hatte sich in Flingern auf einer Karnevalsveranstaltung kennengelernt. 1965 gehörten sie zu den vielen Düsseldorfern, die sich in Schiefbahn ihren Traum vom eigenen Haus erfüllten. In ihrer Wahlheimat fassten sie schnell Fuß. Es musste nicht unbedingt Karneval in Flingern sein: Karl-Heinz Jungbluth schloss sich schnell der KG „Torfmöps“ an, machte bei den Schiefbahner Schützen mit und wurde Bezirksschießmeister. Vor 50 Jahren gründete er die Sportschützenabteilung der Schiefbahner St. Sebastianer.

Der gelernte Huf- und Wagenschmied, der zuletzt als Lagerist gearbeitet hatte, ist ein versierter Handwerker. Was ihm seit rund 20 Jahren zu schaffen macht, ist seine sehr schwache Sehkraft. Ein Lesegerät mit bis zu 70-facher Vergrößerung ermöglicht es ihm, weiterhin seine geliebten Kreuzworträtsel zu lösen. Ehefrau Gisela hat früher gerne im Garten gearbeitet. Das geht aus gesundheitlichen Gründen kaum noch.

Die beiden Jubilare haben in ihrem Leben so manches Bier gezapft: Gisela Jungbluth hat fünf Jahre lang im Wirtshaus am Park gearbeitet, gemeinsam führten sie die Gaststätte „Delfterstuben“ an der Tupsheide.

Die 70 Ehejahre haben sie ohne Ehekrisen gemeistert. Trotzdem gab es nicht nur Positives: Der Sohn, der jetzt 69 Jahre alt wäre, war an Krebs erkrankt, an ihn erinnert ein Foto im Wohnzimmer. Die beiden Töchter, 55 und 64 Jahre alt, wohnen ganz in der Nähe und kümmern sich um ihre Eltern. Die einzige Enkelin ist 48 Jahre alt und lebt in St. Tönis. Auch sie lässt sich regelmäßig bei den Großeltern blicken. Bei so viel Zuneigung sind die Jubilare zuversichtlich, noch lange in ihrem Haus wohnen bleiben zu können.