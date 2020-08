Tipp der Woche : Eine spannende Rallye durch den Neersener Schlosspark

Neersen Mit der Rallye der Eva-Lorenz-Umweltstation kann man den Neersener Schlosspark mal auf andere Art und Weise entdecken. Ein Spaß für die ganze Familie, der Wissen vermittelt und für Bewegung sorgt.

Monika Wagner und Pia Kambergs, die beide die Station betreuen, haben eine Rallye konzipiert, bei der alle Sinne angesprochen werden. Was eigentlich für die Ferien gedacht war, erfreut sich so großer Beliebtheit, dass es nun fortgesetzt wird. „Im Prinzip fängt unsere Rallye bereits an, wenn man zur Station kommt. Schließlich muss erst einmal der Aufgabenbogen entdeckt werden“, sagt Wagner.

Hält der Nutzer diesen in den Händen, kann es direkt losgehen. Wobei zunächst Kartenlesen angesagt ist. Zu den Rallye-Unterlagen gehört eine Karte des Neersener Schlossparks. In der werden nicht nur die einzelnen Stationen der Rallye angegeben, sondern die gesamte Anlage stellt sich vor. „Mit Hilfe des Plans können Eltern mit ihren Kindern das Kartenlesen üben. Orientierung ist gefragt. Wo ist man gerade? Wo soll es als nächstes hingehen? Die Karte hilft weiter“, sagt Wagner.

Ein Höhepunkt ist der in den Familienspaß eingebundene Tierweitsprung. „Der macht nicht nur Kindern Spaß“, meint Sander Worms, der gerade sein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der Stadt Willich begonnen hat und viel für die Eva-Lorenz-Station im Einsatz ist. Bis zur Waldmaus schafft es fast jeder, und wer schon etwas größter ist, der fliegt mit dem richtigen Anlauf in Richtung Fuchsweite. Doch das Eichhörnchen, das das 20-fache seiner Körperlänge springen kann, ist nicht zu toppen.

Das Unterhaltungsangebot eignet sich am besten für Kinder, die bereits lesen können. Aber auch jüngere können problemlos mitmachen, wenn Eltern oder Geschwister helfen. Für zu Hause beinhaltet die Rallye ebenfalls etwas: Auf der zweiten Seite des Aufgabenbogens befindet sich ein großer Schmetterling zum Ausmalen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, aber natürlich kann auch einer der Schmetterlinge nachgemalt werden, die an der Schmetterlingsinsel gesehen wurden.

Wer das zweiseitige Aufgabenblatt gelöst hat, kann zudem an einem Gewinnspiel teilnehmen. Dafür muss das Blatt mit einem Namen und einem Kontakt in Form einer Telefonnummer oder Mailadresse versehen und in den Briefkasten am Technischen Rathaus am Rothweg 2 gegeben werden. „Es gibt kleine Überraschungen zu gewinnen, die man prima für Streifzüge in der Natur verwenden kann“, macht Wagner neugierig.