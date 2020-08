RP-Bilderrätsel : Wie gut kennen Sie Ihre Heimat?

Kempen Die Rheinische Post hat ein kleines Ferienrätsel gestartet. Wir wollen wissen, wie gut unsere Leser ihre Heimat kennen. Es geht um kleine und große Details, die man schon oft gesehen, aber nicht beachtet hat, die man nur im Zusammenhang kennt.

Wir zeigen Ihnen jeweils ein Foto mit einem Detail. Sie müssen herausfinden, worum es sich handelt. Schreiben Sie uns Ihre Lösung bis einschließlich 16. August per E-Mail an: kempen@rheinische-post.de. Bitte geben Sie auch Ihren Namen an, Ihre Anschrift und eine Telefonnummer. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir achtmal die Sommerausgabe von „Mein Rheinland“. Sie können einmal oder mehrmals teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Beim heutigen Motiv handelt es sich um ein Objekt in Kempen.