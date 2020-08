Feuerwehr im Einsatz : Großbrand in Kaarst - Rauchsäule kilometerweit zu sehen

Kaarst Am Freitagmorgen ist in Kaarst ein Großbrand ausgebrochen. Dort steht eine Halle in Flammen. Eine Warnung an die Bevölkerung auch in Meerbusch und Willich wurde inzwischen zurückgenommen.

Die Kaarster Feuerwehr wurde am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr zu einem Brand im Stadtteil Vorst alarmiert. Dort war in einer 450 Quadratmeter großen Halle ein Feuer ausgebrochen. Die ersten Zeugen meldeten zudem kleinere Explosionen, wie die Feuerwehr mitteilt.

In der Halle waren nach Angaben der Feuerwehr landwirtschaftliche Fahrzeuge untergestellt. Darunter seien unter anderem Traktoren und Mähdrescher. Die Fahrzeuge wurden durch das Feuer zerstört, sagte Sprecher Stefan Breitfeld. Die Einsatzkräfte gehen von einem hohen Schaden aus. Eine Anwohnerin sei leicht verletzt vom Rettungsdienst behandelt worden.

Wie auf Fotos zu sehen ist, hängt eine große Rauchwolke über der Halle, die kilometerweit zu sehen ist. Das Warn- und Informationssystem Katwarn, das die betroffene Bevölkerung bei Katastrophen und in Gefahrensituationen informiert, warnte am Freitagmorgen vor Rauchgasen in den Städten Kaarst, Meerbusch, dort vor allem im Stadtteil Osterath, sowie in Willich. Anwohner sollen Türen und Fenster schließen. Auch über die Warn-App „Nina“ wurde eine Warnung für die Anwohner herausgegeben. Wenige Stunden später gab es dann Entwarnung.

Die Löschzüge Kaarst und Büttgen sind derzeit mit etwa 100 Kräften an der Halle im Einsatz. Der Brand sei jedoch seit etwa 6.40 Uhr unter Kontrolle, sagte Breitfeld.

Wieso das Feuer ausgebrochen ist, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(mba/rls)