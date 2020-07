Neues Kulturformat in Moers : Musikalischer Picknick im Park kommt an

Moers Fast 300 Personen besuchten das neue Kulturangebot, das mit dem Projekt Sound Distancing verbunden war. Am 16. August gibt es eine Wiederholung.

Sarah Dickel und ihr Freund Till Weber zählten zu den Ersten, die am Sonntagnachmittag zusammen ihre Decke im Moerser Schlosspark ausbreiteten. Sie hatte bereits am Samstag Quiche und Mohnkuchen gebacken. Er hatte sich um Baguette und Käse, Trauben und Mineralwasser gekümmert. Mit zwei Vasen mit Gänseblümchen hatten sie ihren Platz beim ersten musikalischen Picknick im Schlosspark dekoriert.

Termin Weil das musikalische Picknick im Schlosspark so gut angenommen wurde, lädt das Kulturbüro der Stadt zusammen mit Tim Wilke zu einer zweiten Auflage ein. Es ist für den am Sonntag in drei Wochen, 16. August, von 14 bis 18 Uhr geplant.

Wie Sarah Dickel meldeten sich auch die anderen Picknickbesucher schnell an. „Schon nach neun Tagen waren alle 300 Plätze vergeben, vor allem an Familien“, freute sich Eva Marxen über die Resonanz. „Fast alle sind im Laufe des Tages gekommen. Mehr sind bei Außenveranstaltungen zurzeit nicht erlaubt.“

„Die Partei“ peilt Einzug in den Moerser Rat an

Spitzenkandidat Carsten Born sieht gute Chancen : „Die Partei“ peilt Einzug in den Moerser Rat an

Am Freitag hörten die Besucher dieser Klanginstallation außerdem Texte, die von Lena Entezami und Kristina Zalesskaya vom Schlosstheater eingesprochen worden waren, am Samstag gab es ein kurzes Musikstück von Mariá Portugal als „imoproviser in Rresidence“ und am Sonntag Stücke von Moerser Bands, die im Bollwerk 107 proben.