Schiefbahn : Moonlight-Shopping: Tolle Resonanz

Schiefbahn In Schiefbahn sah man am Freitagabend viele glückliche Gesichter.

„Mehr englischsprachige Romane“, „mehr Handarbeits- und Bastelbücher“ standen auf dem Wunschzettel der Bibliotheks-Nutzer. Herrenausstatter Kuno Held war wunschlos glücklich: „Es ist besser gelaufen als erwartet.“ Gleich nebenan bereitete sich Denise Koopmans auf ihre Geschäftseröffnung am Samstag vor. Sie hatte den 1. Preis beim Gründerwettbewerb der Stadt Willich gemacht und ist seit zwei Tagen Ansprechpartnerin für Stoffe, Kurzwaren und Zubehör. Manuel Hesker verriet folgendes: „Ich werde ab Januar in das Ladenlokal am Hubertusplatz einziehen, in dem bis vor kurzem eine Anzeigenagentur war.“

„Dieser Chardonnay ist ein toller Sommerwein“, schwärmte er und freute sich, dass sich die Schiefbahner was gönnten. „Man sieht, dass die Leute Lust haben, vor die Tür zu gehen“, sagte Hesker. Er führt auch den Fleuth-Gin, den Malte Schmitz und seine Mitstreiter am Freitag aber selber feilboten. „Das Geschäft läuft gut“, gab Schmitz zu verstehen. „Heute servieren wir Ihnen die Karibik“, lautete die Botschaft vor dem Reisebüro Hess – ein Versprechen auf einen leckeren Longdrink. Dass man sich wie in einer vibrierenden südeuropäischen Metropole fühlen konnte, lag auch an DJ Schalli, der die Hochstraße von der Kirche bis zum Tömp in einen Klangteppich hüllte – zumindest einige Frauen fanden die Musik so animierend, dass sie mitten auf der Straße ein Tänzchen aufs Parkett beziehungsweise auf den Asphalt legten. Wer weniger Wert auf Exotik legte, wurde an der Currywurst- und Frittenbude fündig. Bei Q-Linaria gehörten Panini mit Spanferkel nach toskanischer Art zu den kulinarischen Köstlichkeiten. Dass aber nicht nur gegessen und getrunken wurde, sah man an den vielen Einkaufstüten mit dem Heimatshoppen-Logo. Denn so schön die Musik von DJ Schalli auch war: Das Klingeln der Kassen gehört zu solch einer Veranstaltung natürlich auch dazu.