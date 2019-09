St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahn : Schützenkönig Horst Meyer ins Amt eingeführt

Das neue Königshaus: Der 1. Brudermeister Michael Klein (r.) führte König Horst Meyer mit Ehefrau Ina (Mitte), Ernährungsminister Guido Wyes mit Partnerin Uta (l.) und Finanzminister Bastian Plum mit Partnerin Kerstin (r.) in ihr neues Amt ein. Foto: Andrea Flatters

Schiefbahn Es ist der offizielle Beginn seines Königsjahres: Nach der Kevelaer-Wallfahrt am vergangenen Sonntag hat die St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahn den Schützenkönig für das Fest 2020, Horst Meyer („Höschke“), in sein Amt eingeführt.

Die Schützen hatten sich zu einer ersten Andacht in der Schiefbahner Hubertus-Kirche getroffen, danach fuhren sie nach Kevelaer. Dort gingen sie nach einer heiligen Messe im Klarissenkloster den Kreuzweg und zur Gnadenkapelle. Nach der Mittagspause fand eine weitere Andacht in der Kerzen-Kapelle statt. Danach fuhren die Schützen zurück nach Schiefbahn. In der Hubertus-Kirche feierten sie mit Diakon Friedhelm Messerschmidt eine feierliche Dankandacht. Im Rahmen der Feier erhielt der König zum ersten Mal das „Große Königssilber“.