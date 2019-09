Kinderschutzbund Willich : Kinderfest: Das Angebot war riesig

Willich Das große Fest des Kinderschutzbundes erwies sich auch am Sonntag wieder als Publikumsmagnet. Beim Kindertrödel konnte so mancher Besucher das eine oder andere Schnäppchen machen.

Das Kinderfest des Kinderschutzbundes ist immer ein Publikumsmagnet. Am Sonntag, bei allerschönstem Spätsommerwetter, war das nicht anders. Groß war das Gedränge vor allem im Bereich des Kindertrödels vor dem Hauptportal und rund ums Schloss. Mario Sagner war mit der Resonanz mehr als zufrieden. Er kündigte weiteres Engagement seines Vereins an und sucht dringend Menschen, die sich beim Kinderschutzbund engagieren.

Bargeld lachte Der Kinderschutzbund hatte in 2018 47 Familien in wirtschaftlicher Notlage mit insgesamt 7181,16 Euro unterstützt.

Sagner schwebt vor, den Vorkindergarten in den neuen Räumen an fünf statt wie bislang an drei Tagen anzubieten. Und er ist mächtig stolz, dass neben der Stadt jetzt der Willicher Kinderschutzbund den Offenen Ganztag in der Mühlenfeld-Grundschule übernommen hat. Andreas Ballnus, Erzieher im Offenen Ganztag an dieser Schule, konnte als Koordinator gewonnen werden.