Diskussionsrunden in der Hoffnungskirche : Fragen zum Glauben

Schiefbahn Die evangelische und die katholische Kirchen laden wieder zu Diskussionsrunden zum Thema Glauben in die Hoffnungskirche in Schiefbahn ein. Die Abende sind sehr offen gestaltet.

Muss man als Christ daran glauben, dass Jesus übers Wasser gelaufen ist? Fragen zum Glauben gibt es viele. Und weil das so ist, wird es jetzt zum dritten Mal ein Gesprächsangebot für evangelische und katholische Christen in der Hoffnungskirche am Wallgraben geben. Dazu laden der evangelische Pfarrer Joachim Schuler (56) und der katholische Pastoralreferent Bernhard Beyer-Rüdiger (60) ein. Los geht es am Freitag, 27. September, um 19 Uhr. „Wunder – des Glaubens liebstes Kind?“ lautet dann das Thema. Am 4. Oktober heißt die Frage „Ein Gott der Rache und Gewalt?“. Über die Auferstehung Jesu wird am 11. Oktober diskutiert.