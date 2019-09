In der Robert-Schuman-Europaschule : Berufsinformationstag für Schüler ab der achten Klasse

In der Robert-Schuman-Europaschule

Willich Mit Riesenschritten naht der nächste von der Willicher Wirtschaftsförderung, namentlich von Silke Schleusener, organisierte Berufsinformationstag – und eigentlich ist der Tag eine Chance für alle: Die jungen Leute können sich beruflich orientieren, die Firmen live und in Farbe ihren Nachwuchs rekrutieren.

Der 11. Berufsinformationstag der Stadt Willich steht am Mittwoch, 18. September, von 8.30 Uhr bis 14 Uhr ins Haus, konkret in der Robert-Schuman-Europaschule (RSE) in Willich (Kantstraße 2).