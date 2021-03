Stadt spendet zehn Prozent : Mit Willicher EFA-Gutschein Geschäfte unterstützen

Willich Die Stadt hat sich eine neue Aktion in Sachen EFA-Gutschein überlegt: Sie spendet zehn Prozent des Gutschein-Wertes an den Verein „Wir retten unser Dorf“. Dieser wiederum unterstützt Willicher Einzelhändler und Gastronomen.

(RP) Ab Gründonnertag geht’s los: Das Stadtmanagement beschreitet beim Willicher Einkaufsgutschein „EFA“ (Einer Für Alle) neue Wege: Wie Marc-Thorben Bühring vom Stadtmanagement erläutert, wird die Stadt für jeden eingelösten EFA-Gutschein den Verein „Wir retten unser Dorf“ unterstützen: „Für den eingelösten Wert spendet die Stadt unabhängig von der Akzeptanzstelle zehn Prozent an den Verein, der diesen Betrag dann im Sinne seiner Satzung zur Unterstützung Willicher Einzelhändler und Gastronomen verwenden kann.“

„Eine Aktion, die also auf direktem Weg durch das Einlösen der Gutscheine und auch indirekt über den Verein den Willicher Betrieben zugutekommt“, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Hintergrund: Angesichts der Pandemie hatten sich Bürger aus Willich, Neersen, Anrath und Schiefbahn zusammengefunden und den Verein „Wir retten unser Dorf“ gegründet, um die Auswirkungen der Coronakrise abmildern und ums Überleben kleiner Geschäfte und Lokale zu kämpfen.