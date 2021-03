Projekt aus dem Kulturrucksack : Kinder drehen Musikvideo über Willich

Philipp Kersting produzierte zusammen mit den Kindern das Musikvideo „Willich will ich“. Foto: Freigesprochen Mediencoaching

Willich Das im Rahmen des Kulturrucksacks entstandene Video zum Song „Willich will ich“ ist am 1. April beim Fernsehsender NRWision zu sehen.

Ein eingängiger Sound mit Ohrwurm-Garantie, begeistert agierende Kinder, schöne Stadtbilder und ein Text, der zum Mitsingen einlädt: Das ist das Musikvideo zum Song „Willich will ich“. Ab sofort können sich auch Fernsehzuschauer des Medienprojektes NRWision daran erfreuen. Denn die für das Video zuständige Kölner Agentur „Freigesprochen Mediencoaching“ ist dort am 1. April „Macher des Tages“.

Das bedeutet, an diesem Tag werden ausschließlich ihre Produktionen im TV ausgestrahlt. Der Willicher Videoclip selbst ist seit Längerem bei Youtube zu finden. Entstanden ist das Musikprojekt bereits 2018 in Kooperation mit dem „Kulturrucksack NRW“. Hier boten die Städte Krefeld, Viersen und Willich das Songwriting-Projekt „#SoundDeinerStadt“ an. Dabei besuchten Kinder und Jugendliche die Städte, schrieben anschließend mit Unterstützung von „Freigesprochen Mediencoaching“ einen Song und produzierten ein Musikvideo. So ist auch das Lied „Willich will ich“ entstanden.

Info Landesmedienanstalt fördert NRWision NRWision präsentiert Beiträge aus Nordrhein-Westfalen in der Mediathek sowie ganze Sendungen und Filme landesweit im Fernsehen. Informationen gibt es im Internet unter www.nrwision.de. Dort ist auch die Mediathek zu finden, auf der das Willicher Video bereits zu sehen ist. Video- und Audio-Produzenten müssen nicht im Profi-Bereich unterwegs sein, jeder kann hier seine Kreativität beweisen. Sowohl Mediathek als auch der TV-Lernsender sind nicht-kommerzielle Angebote und werden von der Landesanstalt für Medien NRW gefördert.

„Die Konzeption für dieses Projekt habe ich auf Grundlage einer Städtekooperation von Viersen, Willich und Krefeld maßgeschneidert“, erzählt Philipp Kersting, Projektleiter bei „Freigesprochen Mediencoaching“. „Der Wunsch war, dass die Kinder ihre Nachbarstädte erkunden und dies musikalisch – angelehnt an das WDR-Format „Sounds Like Heimat“ – aufbereiten und präsentieren.“ Dabei konnten sich die Kinder in den entsprechenden Einrichtungen der Städte kostenfrei anmelden, fünf Kinder aus Krefeld im Alter zwischen zehn und 14 Jahren haben dann die Stadt Willich erkundet.

„Der Text entstand maßgeblich anhand der gesammelten Infos rund um die Städte, die die Kids an zwei Tagen zusammengesammelt haben. Durch eigene Recherche, Straßenumfragen und Interviews sowie das Erkunden vor Ort.“ So entstanden authentische Szenen für das Video. Hauptziel sei gewesen, herauszufinden, was die Stadt „besonders“ mache: „Welcher Schlag Menschen lebt dort, wie ist das Lebensgefühl?“ In einem weiteren Schritt haben dann alle Teilnehmer Textzeilen entwickelt, die Philipp Kersting später zu einem „großen Ganzen“ verknüpft hat.

„Die Musik stammt ebenfalls aus meiner Feder, aber auch hier waren Wünsche und Vorstellungen der Teilnehmer richtungsweisend. Ich habe hier mit Vorschlägen und Umsetzung unterstützt. So war es zum Beispiel der Wunsch, einen Rap-Part einzubauen und das Geigenspiel einer Teilnehmerin einzubinden.“ Eigentlich sei das Musikvideo eher ein Nebenprodukt gewesen, so Kersting: „Der Dreh entstand beiläufig im Laufe des Projektes – nicht mit der Absicht, ein Musikvideo zu erstellen, sondern um das Projekt zu dokumentieren.“ Es habe sich am Ende aber angeboten, die Bilder über die Musik zu legen.