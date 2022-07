Aktion von Kinderschutzbund und Stadt Willich : Platz der Kinderrechte am Schloss Neersen eröffnet

Auch Kinder der OGS Mühlenfeld waren bei der Eröffnung. Foto: Stadt Willich

Willich Der symbolische Platz der Kinderrechte am Schloss Neersen soll ein Statement sein, die Kleinsten in Willich besser zu schützen. Kinder können ab sofort Sorgen, Ängste und Wünsche an den Bürgermeister richten und sie als Brief in einem Briefkasten im Schlossinnenhof hinterlassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(jbu) „Jedes Kind hat Rechte! Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch einfordern“, sagte die Vorsitzende des Kinderschutzbundes Willich, Barbara Jäschke, bei der Eröffnung des symbolischen „Platzes der Kinderrechte“ am Schloss Neersen. Ob Kita, Schule, Familie, Freizeit – Kinderrechte müssten überall berücksichtigt werden.

Bürgermeister Christian Pakusch hatte bei seinem Gespräch im Jahr 2020 mit dem Kinderschutzbund betont, dass er helfen möchte. Jetzt löste er sein Versprechen ein, einen „Platz der Kinderrechte“ zu benennen und einen Beschwerdebriefkasten für Kinder im Neersener Schlossinnenhof aufzustellen. In den Briefkasten können Kinder Botschaften an den Bürgermeister mit Wünschen, Anregungen oder auch Sorgen werfen: „So soll das Symbolische der Aktion auch einen konkreten, praktischen Nutzen für Kinder haben“, sagt Pakusch.

Die Eröffnung soll ein Statement sein: „Wir als Kinderschutzbund“, sagt der stellvertretende Vorsitzende, Dieter Lambertz, „wollen unserem Bestreben Nachdruck verleihen, dass die Kinderrechte in diesem Jahr nun endlich im Grundgesetz verankert werden müssen.“