Überraschung in Neersen : Martin Ulrich ist der 10.000. Besucher der Schlossfestspiele

Martin Ulrich (2.v.r.) freute sich mit seiner Frau Tanja (Mitte) über die Präsente, die Sabine Mroch (r.), Jan Bodinus und Bärbel Blomen übergaben. Foto: Festspielverein

Neersen Eine Überraschung gab es am Dienstagabend für Martin Ulrich aus Düsseldorf in Neersen. Bei den Schlossfestspielen saß er mit seiner Frau Tanja und einem befreundeten Ehepaar zum ersten Mal im Publikum – und war der 10.000. Besucher dieser Festspielsaison, wie eine Zählung am Eingang ergeben hatte.

Zu diesem besonderen Anlass erhielt Ulrich von der Vorsitzenden des Festspielvereins, Sabine Mroch, Intendant Jan Bodinus und Geschäftsführerin Bärbel Blomen neben einer Präsenttasche und einem Strauß Blumen einen Gutschein für zwei Personen für die Premiere eines Abendstückes der Spielzeit im nächsten Jahr.

Die Idee zum Besuch hatte das befreundete Pärchen der Ulrichs, welches im Nordsee-Urlaub zufällig einen Fernsehbericht über die Neersener Schlossfestspiele gesehen hatte und sich noch vor Ort Tickets bestellte.

(msc)