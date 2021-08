Schlossfestspiele in Neersen : Tierische Zwiegespräche bei der Gartenlesung in Neersen

Die Schauspieler Kay Szacknys, Daniela Michel und Amani El Sadek (von rechts) trugen bei der Gartenlesung in Neersen „tierische“ Texte vor. Begleitet wurden sie unter anderem von Reinhild Köhncke am Akkordeon. Foto: Stephanie Wickerath

Neersen Seit mehr als 20 Jahren gehört die Gartenlesung unter Leitung von Christine Csar zum Rahmenprogramm der Neersener Schlossfestspiele. Auch in diesem Jahr lockte sie wieder viele Zuhörende an.

„Seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere.“ Das soll Arthur Schopenhauer einst gesagt haben. Und tatsächlich kann man zuweilen den Eindruck gewinnen, manche Menschen sind den Tieren mehr zugetan, als anderen Menschen. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis auch die Gartenlesung, die fest zum Rahmenprogramm der Neersener Schlossfestspiele gehört, die tierischen Freunde des Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Gut 100 Gäste waren gekommen, um den Texten und Liedern des kleinen Ensembles zu lauschen, die immer mal wieder von Christine Csar an der Gitarre, Reinhold Köhncke am Akkordeon und Amani El Sadek mit dem Cajon begleitet wurden. Bei der Auswahl der Gedichte, Geschichten und Lieder konnte Regisseurin Csar aus dem Vollen schöpfen: Christian Morgenstern, Joachim Ringelnatz, Manfred Kyber, Theodor Storm, Wilhelm Busch und Reinhard May – sie alle haben Texte geschrieben und teilweise vertont, in denen tierische Wesen im Mittelpunkt stehen. Dabei hat Csar sich auf die humorvollen Texte konzentriert, sodass die Zuhörenden der ausverkauften Lesung immer wieder schmunzeln und lachen mussten.