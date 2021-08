Mutschenweg in Neersen : Immobilien-Projekt weist in die Zukunft

Eine riesige Streuobstwiese verleiht dem Projekt am Mutschenweg einen unverwechselbaren Charakter. Foto: Norbert Prümen

Neersen 75.000 Quadratmeter nennt die Stadt Willich am Mutschenweg 54–58 in Neersen ihr eigen. Kita, Wohnen, städtisches Lager, Streuobstwiese und die ersten Tiny-Häuser der Stadt entstehen an dieser Adresse.