Schiefbahn : Gestohlener Wagen in Eindhoven gefunden

Foto: dpa/Friso Gentsch

Schiefbahn Ein in der Nacht zu Freitag in Schiefbahn gestohlener Porsche-Geländewagen ist wenige Stunden später in Eindhoven in den Niederlanden aufgetaucht. Deutsche und niederländische Polizei ermitteln in der Sache.

Wie die Kreispolizei Viersen mitteilte, war der Porsche Macan mit Krefelder Auto-Kennzeichen in der Nacht zu Freitag zwischen 20.20 und 8.30 Uhr auf der Niederheide in Schiefbahn gestohlen worden. Die niederländische Polizei fand das Auto, das über ein elektronisches Ortungssystem verfügt, in Eindhoven. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf den Diebstahl und mögliche Tatverdächtige unter Telefon 02162 377-0.

(rei)