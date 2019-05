St.-Bernhard-Gymnasium : Schüler hatten Vertrag im Gepäck

Die Lehrer Sandra Weckbecker und Andreas Päßler begleiteten die Schüler nach Japan. Wieder in Deutschland, berichteten sie von ihren Eindrücken. Foto: Wolfgang Kaiser

Schiefbahn Mit der Partnerschaftsabsichtserklärung der Stadt Willich im Gepäck reisten Schüler des St.-Bernhard-Gymnasium ins japanische Marugame. Es war der erste Besuch der Gymnasiasten im Rahmen des Schüleraustausches mit Japan.

Die Eindrücke waren gigantisch, die Sprachbarrieren massiv, die Höflichkeit der Menschen gab Anlass zum Staunen, und die Freundlichkeit der Gastgeber ließ ein Gefühl von Heimat aufkommen. Die Reise nach Japan, die elf Schüler des St.-Bernhard-Gymnasiums zusammen mit dem stellvertretenden Schulleiter Andreas Päßler und Kollegin Sandra Weckbecker im April gemacht hatten, hat sich tief in die Erinnerung eingegraben. Dabei war es mehr als eine Reise: „Wir waren quasi im offiziellen Auftrag unterwegs“, sagt Andreas Päßler. Lehrer und Schüler hatten nämlich die Partnerschaftsabsichtserklärung mit im Gepäck.

Neben den klassischen Besichtigungen der Sehenswürdigkeiten von Marugame standen auch Schulbesuche an. Hier staunten die Gymnasiasten: Absolute Stille im Unterricht, völlige Konzentration auf den Lehrer, und nach dem Unterricht greifen die Schüler eigenhändig zu Putzutensilien und säubern Klassen, Flure und sanitäre Anlagen. „Kein Schüler betritt mit Straßenschuhe die Schule. Alle ziehen Hausschuhe an, und für die Toiletten gibt es spezielle Toilettenschuhe“, erzählt Melanie. Unbegreiflich erschien den Gymnasiasten das System des Öffentlichen Nahverkehrs. „Die Bahnen und Busse sind auf die Sekunde pünktlich. Man kann so exakt Touren planen“, berichtet Tristano.