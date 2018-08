Korschenbroich: Diebe stehlen Porsche

In Korschenbroich : Porsche-Oldtimer gestohlen

Glehn In der Nacht von Montag, 23 Uhr, auf Dienstag, 7 Uhr, waren in Korschenbroich bislang unbekannte Autodiebe aktiv. Die Täter stahlen in Glehn einen silberfarbenen Porsche 911SC.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Oldtimer, Erstzulassung 1975, hatte das Kennzeichen NE-GH19H. Das Coupe war zur Tatzeit auf einem Abstellplatz an der Straße "Scherfhausen" abgestellt.

Wer den Oldtimer sieht oder Hinweise zu dessen Verbleib geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000.

(ots)