Diskussion : Zwei unterschiedliche Positionen zum Thema Organspende

Willich Es ist kein schönes, aber ein wichtiges Thema. Zu einem Gesprächsabend über Transplantationsmedizin hatten die katholische Kirchengemeinde Willich und der Bundestagsabgeordnete Uwe Schummer (CDU) ins Pfarrheim von St.

Das Problem, um das es geht, wurde von Uwe Schummer aufgezeigt: 955 Organspendern des vergangenen Jahres stehen rund 10.000 Menschen gegenüber, die auf ein Organ warten. Der Gesetzesvorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit der Widerspruchslösung hat die Diskussion stärker in den öffentlichen Blick gerückt. Rudolf Henke stellte die These auf, dass die zu geringe Zahl an Organentnahmen weniger mit dem mangelnden Willen der Spender als mit den organisatorischen und finanziellen Bedingungen an dem jeweiligen Krankenhaus zusammenhingen: „Es gibt Krankenhäuser, die entnehmen 17 Mal häufiger Organe als andere. Das muss mit der unterschiedlichen Praxis in den einzelnen Krankenhäusern zu tun haben.“ Er schilderte, wie aufwändig eine Organentnahme in der Praxis sei: Zwei erfahrene Ärzte müssen den Hirntod feststellen. Die Transplantationsteams müssen zusammengestellt werden. Sie arbeiteten meist nachts, zusätzlich zu ihren normalen Schichten. Aktuell sei ein neues Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in Kraft getreten. Dessen Auswirkungen könnten aber durch den Vorschlag von Jens Spahn nun nicht abgewartet werden. Dabei soll gelten: Wer selbst oder wessen Angehöriger der Organentnahme nicht ausdrück­lich widerspricht, dessen Einverständnis gilt als erteilt. Daneben gibt es nun einen zweiten Vorschlag, die sogenannte Entscheidungslösung, die Henke und Schummer favorisieren. Danach soll die Bereitschaft zur Organspende eine bewusste und freiwillige Entscheidung bleiben, mit der jeder Bürger immer wieder, etwa wenn er seinen neuen Ausweis abholt, konfrontiert werden soll.