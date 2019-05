V8-Flyers : Oldtimer präsentierten sich im Stahlwerk

Willich Zur Saison-Eröffnung hatten die V8-Flyers wieder ins Stahlwerk Becker eingeladen. Dort trafen sich Besitzer von US-Oldtimern und zeigten den Besuchern ihre Schätzchen.

Die V8-Flyers Willich hatten jetzt zum achten Mal ein Treffen mit vornehmlich alten US-Fahrzeugen organisiert. Da im Wetterbericht das Wort „Regen“ nicht vorkam, war die Resonanz wieder groß. Mit ein Grund dafür: Das Treffen im Stahlwerk Becker ist der „Season Opener“, hier zeigt man, was man während der Wintermonate in seine imposanten Karossen und Bikes investiert hat.

Die Vernunft hatte keinen Zutritt: Feinstaubbelastung, Erderwärmung – von der übrigens bei acht Grad Celsius am frühen Vormittag nichts zu spüren war – oder Klimawandel waren keine Themen, die es zu diskutieren lohnte. Schnell wurde auch deutlich: Einen alten „Ami“ zu fahren, ist ein Lebensgefühl. Harte Schale, weicher Kern: Aus so manchem Seitenfenster ragte ein muskelbepackter Arm voller Tätowierungen. Überall, egal, ob auf Schals, Tassen, T-Shirts oder sonstwo, war der Totenkopf ein beliebtes Symbol. Das alles wirkte martialisch. Aber es herrschte ein freundschaftlicher Ton, alle fühlten sich als Teil einer großen Familie. Und Frauen wirkten nicht so, als sei es eine Zumutung für sie gewesen, ihre Männer zu begleiten.

„Hallo, ich bin der Pummel, geboren 1990 in den USA, ich bin irgendwann nach Deutschland ausgewandert, habe ein 5,7 Liter großes Herz und mein Lieblingsessen ist LPG“, verriet ein Hinweisschild an einem mächtigen Chevrolet-Van in Schwarz-Lila. Norbert Rennen als Organisator war mehr als zufrieden – mit der Resonanz, dem Wetter und mit den Fahrzeugen, und die sind bei allem Drumherum immer die größte Attraktion. Zu sehen war beispielsweise der Nachbau eines De Lorean – das Flügeltüren-Coupé spielte in dem Film „Zurück in die Zukunft“ eine tragende Rolle. Andreas Webel aus Duisburg polierte den Chrom seines knallgelben Chevy-Pick-ups: „Der Onkel wird jetzt 64 Jahre alt, und ich bin da gestern nicht mehr zu gekommen“, erklärte der stolze Besitzer.