Pkw war an Wiesenstraße geparkt : Cabrioverdeck eines Porsche gestohlen

Dinslaken Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise.

Ein 50-jähriger Porschefahrer aus Gelsenkirchen muss nun gezwungenermaßen „oben ohne“ fahren. Denn Unbekannte stahlen ihm am 1. Mai, in der Zeit zwischen 11.45 und 14.10 Uhr das Verdeck seines orangefarbenen Porsche 912, wie die Polizei mitteilt. Dabei handelt es sich um ein abnehmbares Cabrioverdeck aus Leder, das lediglich mit zwei Haken festgemacht wird. Der Mann hatte den Wagen am rechten Fahrbahnrand der Wiesenstraße in Dinslaken abgestellt. Hinweise: Tel. 02064 6220