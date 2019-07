Willich : Diamanthochzeit: Liebe auf den ersten Blick hält seit 60 Jahren

Willich Es war Liebe auf den ersten Blick, und diese Liebe hält schon seit 60 Jahren: Anna-Maria und Kurt Räck feierten jetzt ihre Diamanthochzeit. Sie erinnern sich noch genau, wie alles begann: Kurt Räck, mittlerweile 86 Jahre alt, der in Berlin aufgewachsen war, war als Monteur von Siemens im Stahlwerk Böhler im Einsatz.

Das Schönste an der Sache: Die Liebe ist geblieben, der Monteur sollte zwar nach dem Kennenlernen noch anderthalb Jahre in Argentinien arbeiten, aber dann wurde er Gastronom, besuchte die Hotelfachschule, fand Freude am Kochen. Aus dem Gasthof Metzen wurde das Gästehaus Räck. Das hat vor genau 25 Jahren zwar die Tochter Hildegard (59) übernommen, aber die Eltern machen sich immer noch dort nützlich, sie fühlen sich dem Betrieb, zu dem auch ein Hotel mit 14 Betten gehört, immer noch sehr verbunden. Für Wehwehchen bleibt da kaum Zeit.

Die Jubilare haben zwei Enkelsöhne, 28 und 30 Jahre alt, einer davon wohnt bei ihnen im Haus. Zum Glück spielt die Gesundheit mit. Das Paar ist gerne verreist, Anna-Maria, die auch als „Mieke“ in Willich bekannt ist, war einige Male mit Bürgermeisterin Käthe Franke in New York gewesen. Bis heute sind die Jubilare nicht nur sich selbst, sondern auch dem Tanzsport treu geblieben, den sie beim VfL Willich ausüben. Kurt Räck hat eine Antwort parat auf die Frage, was denn wichtig sei in einer Beziehung: „Ehrlichkeit, Treue und gegenseitiges Vertrauen.“ Nach der Diamanthochzeit ist vor der Eisernen Hochzeit: Die möchten Anna-Maria und Kurt Räck in fünf Jahren auf jeden Fall feiern.