Jubilar : Ulrich Nellen aus Neersen wird 90 Jahre alt

Ulrich Nellen war beruflich viel unterwegs, schaftte es aber, in Neersen Fuß zu fassen. Foto: Wolfgang Kaiser

Neersen Über 30 Jahre lang sang er im Kirchenchor mit, er war Pfarrgemeinderatsvorsitzender und Schiedsmann.

Von Rudolf Barnholt

Ulrich Nellen wird am Donnerstag, 4. Juli, 90 Jahre alt. Er kann auf ein ereignis- und erfolgreiches Leben zurückblicken. Und er ist für sein Alter noch sehr rüstig. Der Jubilar wuchs in Düsseldorf auf. 1944, gerade einmal 15 Jahre alt, sollte er im Krieg verheizt werden, wie er sagt, doch ein Kriegseinsatz blieb ihm erspart. Gegen Kriegsende war er bei einem Bauern in Thüringen, im Juli 1945 marschierte er zu Fuß nach Hause – dafür brauchte er anderthalb Wochen.

Ulrich Nellen wird damals noch nicht geahnt haben, dass er statt zu laufen in den nächsten Jahrzehnten tausende Stunden im Flugzeug verbringen würde. Nach Kriegsende zog die Familie Nellen nach Neersen, wo ihr an der Hauptstraße ein mittlerweile 178 Jahre altes Haus gehört. Dort lebt der Jubilar noch heute. Die steile Treppe in den ersten Stock bereitet ihm keine Probleme. Und als seine vor sechs Jahren verstorbene Frau, eine geborene Nys, schwer erkrankte, brachte er sich das Kochen bei. Auch heute noch ist er Selbstversorger. Das Haus teilt er sich mit seinem Sohn und der Schwiegertochter, die Tochter lebt mit ihrem Mann ebenfalls in Neersen.