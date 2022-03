Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung : Busfahrer soll Ukrainerin diskriminiert haben

Der Staatsschutz ermittelt in dem Fall (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Neersen In einem Bus der Linie 36 von Willich-Neersen nach Mönchengladbach soll ein 51-Jähriger Busfahrer eine 34-jährige Ukrainerin diskriminiert und beleidigt haben, als sie das für Geflüchtete kostenlose Mitfahrangebot im ÖPNV nutzen wollte.

Nach mutmaßlichen diskriminierenden Äußerungen eines Busfahrers gegenüber einer geflüchteten Ukrainerin ermittelt der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Die 34-Jährige gab bei der Polizei an, dass sie am Dienstag, 22. März, gegen 12 Uhr in den Bus der Linie 36 von Willich-Neersen nach Mönchengladbach gestiegen sei und ein Angebot der kostenlosen Fahrt nutzen wollte, das unter anderem im Kreis Viersen besteht. Geflüchtete aus der Ukraine können demnach kostenlos alle Busse und Bahnen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nutzen. Als kurzfristige Fahrerlaubnis dienen dabei gültige ukrainische Ausweisdokumente, erklärt die Polizei.