Verkehrsbehinderungen in Wesel : Ebert-Brücke erneut in eine Richtung gesperrt

Die Friedrich-Ebert-Brücke ist in Kürze für mehrere Wochen erneut in eine Richtung nicht befahrbar. Die Landesbehörde Straßen NRW sperrt von Montag, 4. November, bis Donnerstag, 1. November 2019, die B58 auf der Friedrich-Ebert Brücke in Fahrtrichtung Münster. Autofahrer können nur noch in Richtung Innenstadt die Brücke queren. Eine Umleitung in Fahrtrichtung Münster ist ausgeschildert. In dieser Zeit werden neue Fahrbahnübergangskonstruktionen, laut Straßen NRW sind es Dehnfugen für Straßenbrücken, an der Brücke eingebaut. Sie überbrücken verkehrssicher den Bauwerksspalt zwischen Straße und Brücke und gleichen Längenunterschiede aufgrund von Bewegungen und Temperaturschwankungen aus. Ende August war die Brücke erst wieder freigegeben worden. Von vornherein sei allerdings geplant gewesen, in einem zweiten Arbeitsgang die Brücke noch einmal zu sperren, betonte auf Anfrage ein Sprecher von Straßen NRW auf Anfrage.