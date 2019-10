Premiere der IHK in Wesel : Speed-Dating auf Anhieb gelungen

Wesel Die Premiere der IHK-Veranstaltung in der Niederrheinhalle brachte Schüler und Ausbildungsbetriebe an einen Tisch. 14 Unternehmen waren mit Ständen vertreten, stellten ihre Möglichkeiten vor und waren gespannt auf das Interesse der Bewerber.

Speed-Dating für Lehrstellenbewerber ist keine neue Erfindung. Im Kreis Wesel aber wagte die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (IHK) nach Veranstaltungen in Duisburg, wo es schon sieben davon gab, und dem Kreis Kleve am Dienstag erstmals das Experiment. Rund 350 junge Leute von weiterführenden Schulen aus allen Ecken des Kreises kamen getaktet, also nicht alle auf einmal, in die Niederrheinhalle Wesel, wo der familiäre Parkettsaal den richtigen Rahmen für kleine Tischrunden bot. 14 Ausbildungsbetriebe waren mit Ständen vertreten, stellten ihre Möglichkeiten vor und waren gespannt auf das Interesse der Bewerber. Die kamen zum Teil sehr gut mit Lebensläufen, Zeugnissen und Bewerbungsschreiben vorbereitet auf die Unternehmen zu, in denen sie sich eine Lehre vorstellen können.