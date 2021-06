Im Weseler Lippemündungsraum Wesel : Streit um die Ampelschaltung

Wesel Der Landesbetrieb Straßen NRW sieht vorerst keine Möglichkeit, dass Radfahrer an der Kreuzung Frankfurter Straße/Emmelsumer Straße eine eigene Ampel bekommen. Deshalb müssen sie weiterhin zusammen mit den Fußgängern lange auf Grün warten.

Die Hoffnung, dass sich für Frank Dziwisch und alle anderen Radfahrer, die im Lippemündungsraum unterwegs sind, in absehbarer Zeit etwas an dieser Situation ändert, wird sich vorerst nicht erfüllen. Denn nach Auskunft von Florian Veen, dem Abteilungsleiter Betrieb und Verkehr beim zuständigen Landesbetriebes Straßenbau NRW in Mönchengladbach, ist die durch die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Wesel angeordnete Ampelschaltung im Einklang mit den diesbezüglichen Vorschriften korrekt umgesetzt. Unter anderem erklärt er, dass „außerorts der Radverkehr nicht auf der Straße geführt werden darf“. Radler müssen also den kombinierten Fuß-/Radweg nutzen. Dass die Ampel, die für Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen gilt, schon nach wenigen Sekunden von Grün auf Rot umspringt, der Autoverkehr aber deutlich länger Grün hat, erklärt Florian Veen so: „Es geht in erster Linie um eine sichere Querungsmöglichkeit. Und die orientiert sich an dem schwächsten Verkehrsteilnehmer, dem Fußgänger.“ Es müsse so sein, dass ein Fußgänger, der bei Grün die Straße betritt, gefahrlos die Fahrbahn überqueren könne, auch wenn das Lichtsignal schon von Grün auf Rot umgesprungen ist. „Diese Phase“, erklärt Veen, „nennt man Räumphase.“ Weil ein Fußgänger pro Sekunde rund 1,2 Meter zurücklege, ein Auto in der gleichen Zeit aber zehn Meter, sei die Räumphase für Fußgänger – logischerweise – länger als die Grünphase. Längere Grünzeiten für Fußgänger, so betont Veen, „bedingen wegen der geringeren Laufgeschwindigkeit immer einen Verlust an der Leistungsfähigkeit der gesamten Kreuzung. Bei einer hohen Verkehrsbelastung ist es somit immer ein Abwägungsprozess, welchem Verkehrsteilnehmer wie lange Grünzeiten zugeordnet werden.“