Feuerwehr in Gahlen : Bereitschaft zum Neubeginn war groß

Feuerwehr in Gahlen

Schermbeck Vor 75 Jahren, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, waren Gahlener Feuerwehrleute nur kärglich ausgestattet. Ein Blick in die Geschichtsbücher.

Eine 300 Quadratmeter große Fahrzeughalle mit einem stattlichen Fuhrpark ergänzt seit dem Jahre 2020 das Gerätehaus des Löschzuges Gahlen. Welch enorme Entwicklung der Löschzug in den letzten 75 Jahren erlebt hat, wird besonders bei einem Rückblick auf die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich.

„Unmittelbar nach dem Krieg begann die Feuerwehr wieder ihre Arbeit“, heißt es in der Festschrift, die anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Löschzuges im Jahre 2013 erschien. Im März 1945 fuhr die Wehr ihren letzten Einsatz zu einem Wohnhaus an der Kirchstraße gegenüber der Kirche, bevor die Wehr von der vorrückenden Front in die Flucht getrieben wurde. Das alte Schützenhaus wurde im Jahre 1945 durch Kriegseinwirkungen zerstört.