Vorfall in Viersen : Radfahrer stirbt nach Glatteisunfall

Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er nach Polizeiangaben. Foto: dpa-tmn/Marcel Kusch

Viersen Ein 50 Jahre alter Nettetaler ist nach einem Unfall an der Einmündung Schaager Straße/Brüggener Straße in Viersen-Boisheim in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Wie Zeugen der Polizei berichteten, war der Mann mit dem Rad am Dienstagmorgen aus Richtung Schaag kommend an der Einmündung nach links in Richtung Boisheim abgebogen. Dabei habe er er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle verloren und sei auf die Straße gestürzt.

Nach Polizeiangaben leisteten Zeugen Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Radfahrer auf Grund von Straßenglätte die Kontrolle über das Fahrrad verlor. Sie bittet um weitere Zeugenhinweise - unter Telefon 02162 3770.

(naf)