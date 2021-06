Gewässer in Hünxe : Wassersportler im Tenderingssee tauchen weiter im Trüben

Gewässer in Hünxe

Taucher kritisieren seit langem, dass Eintrübungen im Tenderingssee ihnen den Spaß an dem Wassersport vermiesen.(Symbolfoto) Foto: Boris Schmidt (bss)/Schmidt, Boris (bss)

Hünxe Weil das angrenzende aktive Kieswerk Spülwasser in das bei Erholungssuchenden beliebte Gewässer auf dem Gebiet der Gemeinde Hünxe einleitet, ist der Tauch-Spaß hier seit längerem getrübt.

Das Tauchgewässer an den Tenderingsseen ist ein Problemfall – obwohl die Lösung der Misere schon vor bald einem Jahr klar schien. Damals hatte es deutliche Kritik von den Tauchern über Eintrübungen und Verunreinigungen gegeben, weil das angrenzende aktive Kieswerk Spülwasser in das bei Erholungssuchenden beliebte Gewässer auf dem Gebiet der Gemeinde Hünxe einleitete.

Arnd Cappell-Höpken, CDU-Kreistagsmitglied aus Hünxe und stellvertretender Vorsitzender der Christdemokraten im Kreistag, hatte die Position seiner Fraktion, über diesen Zustand klar formuliert: „Auskiesung und Nachfolgenutzung durch Wassersport müssen auch in den nächsten Jahren noch parallel ohne Beeinträchtigungen möglich sein“. Und der Auskieser schlug sogar selbst eine Lösung vor: Das Spülwasser sollte künftig in den „aktiven Baggersee“ geleitet werden.

Pfingsten startet das FZX in die Saison

Vorbereitungen laufen : Pfingsten startet das FZX in die Saison

Suche nach einer Lösung für Sonsbecks Biberdamm hält an

Natürliches Hindernis in der Ley

Natürliches Hindernis in der Ley : Suche nach einer Lösung für Sonsbecks Biberdamm hält an

Der Schwenk des Unternehmens sorgte für Verwunderung im Ausschuss. Die Hoffnung in der Politik: Der Auskieser solle möglichst schnell die Genehmigung zu seinem eigenen – ursprünglichen - Vorschlag beantragen und das Spülwasser in den aktiven Kiessee einleiten, dessen Wasser sich ohnehin in Unruhe befinde und wo dadurch noch keine intakte Ökologie entstanden sei.