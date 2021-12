Einsatz in Leverkusen : Ampel außer Betrieb: drei Verletzte bei Unfall

Einsatz in Leverkusen

Rettungseinsatz nach dem Unfall am Samstag auf der Kreuzung Quettinger Straße/Borsig Straße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bei einem Unfall auf der Kreuzung Quettinger Straße/Borsigstraße sind am Samstagabend drei Personen leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

An der Kreuzung sei zum Unfallzeitpunkt das Ampellicht ausgefallen, heißt es am Sonntag weiter. Wie es genau zu dem Unfall kam, muss noch ermittelt werden. Beteiligt waren einer Polizeisprecherin zufolge zwei Fahrzeuge: Ein VW Caddy eines 21-jährigen Fahrers und ein Opel Meriva, in dem sich eine 20-jährige Fahrerin und eine 16-jährige Beifahrerin befunden haben soll. Die beiden Autos waren auf der Kreuzung kollidiert. Rettungsteams befreiten die Insassen aus den heftig demolierten Autos.