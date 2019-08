Safthersteller van Nahmen in Hamminkeln : Obsternte startet historisch früh

Hamminkeln Bei van Nahmen in Hamminkeln hat die Saison schon beginnen. Die Qualität der Früchte wird wegen des Sonnenwetters wohl gut. Die Erntemenge wird aber kleiner ausfallen.

Bei der Obstkelterei van Nahmen ist die Erntesaison schon in der vergangenen Woche gestartet und damit erstaunlich früh. „Die Qualitätstests der Probepressungen haben gezeigt, dass die Werte außergewöhnlich früh so gut sind. Normalerweise starten wir erst im Laufe der ersten Septemberwoche mit der Ernte“, berichtet Firmenchef Peter van Nahmen aus Hamminkeln. Als Gründe dafür, dass in diesem Jahr schon rund zwei Wochen früher mit der Ernte begonnen werden kann, führt van Nahmen zum einen die hohen Temperaturen und zum anderen die Trockenheit auf. Dadurch, dass es in diesem Jahr erneut trockener als in Durchschnittsjahren war, rechnet er mit kleineren, dafür aber umso aromatischeren Äpfeln.