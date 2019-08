Gelungener Auftakt : Bataillone ehren ihre beiden Preisträger

Wesel Einen feierlichen Start ins große gemeinsame Festwochenende legten am Donnerstagabend der Bürger-Schützen-Verein Wesel und der Bürgerschützenverein vorm Brüner Tor hin. Vor zahlreichen Zuschauern stand auf dem Großen Markt die Ehrung der Bataillonspreisträger beider Vereine, Dirk Zacharias (r.) und Christopher Marten (3.v.r.), im Mittelpunkt.

Der Große Zapfenstreich beendete den offiziellen Teil, dann gingen die Schützen zum gemütlichen Beisammensein im Schatten des Doms über. Schon am heutigen Freitag wird es erstmals spannend. Mit Schießnummer Eins legt Arvind Potphode um 16 Uhr auf dem Stand An de Tent auf den Reichsapfel an. Trifft er auf Anhieb, darf er ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bringen.