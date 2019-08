Wesel : Grüne zweifeln an Sinn von Osterfeuerverbot

Ulrich Gorris, Fraktionschef der Grünen im Weseler Rat: „Einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz wird man mit dem Verbot nicht erreichen.“. Foto: Jana Bauch (jaba)

Wesel Beim Thema Verbot von Osternfeuern ist der Fraktionschef der Weseler Grünen skeptisch. „Klimaneutralität, also die Grüne Null muss im Handeln der Gemeinde die gleiche Bedeutung bekommen wie die Schwarze Null bei den Finanzen“, fordert Ulrich Gorris.

Die Weseler Grünen fordern, dass der Stadtrat einen „Klimaschutzfahrplan 2030“ verabschiedet. Die verbindlichen CO 2 -Reduktionsziele sollten darin festgeschrieben werden, schlägt Grünen-Fraktionschef Ulrich Gorris vor. Es müsse erheblich mehr Geld im Weseler Haushalt für Klimaschutzprojekte bereitgestellt werden. Die Diskussion um das Verbot von Osterfeuern oder Feuerwerken, wie etwa in Hamminkeln geführt, seien hingegen nur eine Nebelkerze, sagt Gorris. Das einmalige Verbrennen von zehn Tonnen Holz, also rund 100 Osternfeuern, würde nur 18 Tonnen CO 2 produzieren. „Man kann darüber nachdenken, ob man so viele und große Osterfeuer braucht, einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz wird man mit dem Verbot nicht erreichen. Feuerwerke tragen vor allem zu Silvester erheblich zur Feinstaubbelastung bei. Eine erhebliche CO 2 -Belastung wurde bisher nicht dargestellt.“

Gorris kritisiert das Vorgehen von SPD und CDU und Wesel, die sich gegen einen „Klimanotstand“ ausgesprochen haben. Die Vorschläge von SPD und CDU seien nicht von Zahlen untermauert, vieles sei zu inkonkret, sagt Gorris. Er rechnet deshalb in seinem Antrag für mehrere Klimaschutzprojekte vor, wie viel CO 2 eingespart werden kann. „Klimaneutralität, also die Grüne Null, muss im Handeln der Gemeinde die gleiche Bedeutung bekommen wie die Schwarze Null bei den Finanzen“, fordert Gorris. Der neue Klimaschutzfahrplan 2030 solle auf dem Klimaschutzkonzept von 2013 aufbauen. Dieses habe ein wirtschaftlich erschließbares CO 2 -Reduktionspotenzial von 19 Prozent aufgezeigt. Bisher sei aber nicht errechnet, wie viel erreicht wurde.

Gorris nennt für sein Programm Zahlen. Wenn man das Klimaschutzprogramm 2013 von Wesel berücksichtigt, müssten noch 200.000 bis 300.000 Tonnen CO 2 eingespart werden. Ein Klimabeirat aus Mitgliedern des Rates, der Verwaltung, Energieversorgern, Bürgerinitiativen, Vertretern von Umweltverbänden, Handwerk und Industrie solle gebildet werden. Dieser solle Maßnahmen vorschlagen und prüfen. Auf den privaten Konsum der Bürger könne eine Stadt keinen Einfluss nehmen. Deshalb müssen aus Gorris’ Sicht andere wirkungsvolle Maßnahmen umgesetzt werden. Eine private Photovoltaikanlage mit ca. 40 Quadratmetern Solarmodulen erreicht 6.000 Kilowattstunden Strom im Jahr, spart 3600 Kilogramm CO 2 pro Jahr ein. Ziel in Wesel müsse sein, jährlich neue Photovoltaikanlagen in einer Größenordnung von 20.000 Quadratmetern zu installieren. Jährlich würde dies eine Reduktion von 18.000 Tonnen CO 2 bringen, rechnet Gorris vor.

Ein weiteres Ziel müsse sein, dass mehr Kilometer in Wesel statt mit Auto zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden. Jedes Prozent Verschiebung von Auto zu Fuß- oder Radverkehr sei mit einer Einsparung von 1500 Tonnen CO 2 zu berechnen, sagt Gorris. Ziel müsse es deshalb sein, eine Steigerung von 40 auf 60 Prozent beim Fußgänger und Radverkehr bei allen Kurzstrecken zu erreichen, so Gorris. 15.000 Tonnen CO 2 könnten eingespart werden.

Gorris schlägt auch vor, dass im Stadtteil Schepersfeld mit 4800 Einwohnern umgesetzte Projekt Innovation City auf die ganze Stadt auszuweiten. In Schepersfeld würden in den nächsten fünf Jahren durch Innovation City 931 Tonnen CO 2 eingespart. Hochgerechnet auf Wesel läge das Einsparpotenzial bei 11.000 Tonnen CO 2 , sagt Gorris.