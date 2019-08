Konzert am Sonntag im Scala : Musiker aus drei Klangwelten

Dave Tchorz (Bildmitte) mit seinem Trio Lux et Origo. Links mit Gitarre Edoardo Bignozzi, links Percussionist Afra Mussawisade. Foto: Scala Kulturspielhaus

WESEL Saxophonist Dave Tchorz spielt mit italienischem und iranischem Musiker im Trio ideenreiche Jazzmusik. Große Festivals sind das Ziel. Zu hören ist das Lux et Origo Trio am Sonntag, 1. September, im Scala.

Von Thomas Hesse

Musikfreunde in der Region können sich auf ein Ereignis freuen. Lux et Origo Trio heißt die Band mit den Musikern Edonardo Bignozzi (Italien), Afra Mussawisade (Iran) und dem Weseler Saxophonisten Dave Tchorz, der aus Polen stammt. Am Sonntag, 1. September, ist es um 19 Uhr im Kulturspielhaus Scala an der Wilhelmstraße zu hören. Was und wie das Trio musikalisch erzählt, ist eine gut unterhaltende Besonderheit in der klanglich nicht immer leicht zugänglichen Jazz-Welt. Acoustic World Jazz ist das Markenzeichen. Der Begriff verheißt Vielfalt und steht für musikalische Freiheit. Keine Schonkost – Musik zum Hinhören: Es lohnt sich, in die Klangwelt dreier Könner einzutauchen, die Musik erzählen.

Das Konzert soll so etwas wie ein Aufbruch werden. „Unser Ziel als internationales Trio sind die großen Festivals“, sagt Dave Tchorz. Drei Musiker aus drei Welten treten auf die kleine Scala-Bühne, um die Zuhörer mit eigenem Gestus und eigener musikalischer Sprache in eine sphärische Klangwelt zu versetzen. Das lateinische Lux et Origo heißt Licht und Herkunft und stammt aus der katholischen Liturgie. Das Licht aufgehen soll bei fließenden Gitarrenklängen und durch den Rhythmus einzigartiger Percussioninstrumente – kein Schlagzeug –, die auf der Bühne wie in einem Instrumentenladen versammelt sind. Ohne den vierten Mann ist alles klanglich nichts. Martin Griesbeck aus Bocholt, in dessen Tonstudio Lux et Origo schon Aufnahmen gemacht hat, ist Toningenieur bei den Konzerten und webt den Sound, „dass er atmet“, wie Tchorz sagt.

Info Hier gibt es Karten für das Scala-Konzert Tickets Konzertkarten gibt es bei Eventim, an den Weseler Vorverkaufsstellen und im Scala sowie an der Abendkasse. Möglich ist die Reservierung telefonisch. Termin Das Konzert mit Dave Tchorz findet am Sonntag, 1. September, im Scala in Wesel statt. Adresse: Wilhelmstraße 7. Einlass ist ab 18 Uhr, das Konzert geht von 19 bis 22 Uhr. Musikalischer Eindruck: Songs kann man hören auf https://www.youtube.com/watch?v=aOaAj2hxo8g

Organisch hört sich die akustische Weltmusik auf jazzige Art an durch das Zusammenfinden in Verschmelzung des Mitgebrachten der jeweiligen Musiker. Elfenzarte Töne neben maurischen Klangkaskaden werden das Publikum verzaubern, heißt es in der tönenden Ankündigungssprache. Da ist etwas dran, denn neben eigenen Werken bringen Lux et Origo auch Titel von Keith Jarett, Herbie Hancock oder Volksweisen mit, die sie gerne mit Fragmenten klassischer Musik von Chopin über Paganini bis Bach verbinden. Plötzlich fallen die Musiker in klassische Tonfolgen, sie steigen so brillant in Improvisationen ein. „Das kann schon mal zehn Minuten dauern. Das gibt Raum und Ideen. Ich bin der Klassiker im Trio“, sagt Dave Tchorz, dessen Lieblingskomponist Chopin ist.

Die Vita der Musiker zeigt, dass hier erfahrene, aber immer noch hungrige Musiker unterwegs sind. Tchorz hat seine Weihen einst in Katowice empfangen. Er bringt das Knopfakkordeon ins Spiel, in Wesel kennt man ihn vor allem als Saxophonisten, zum Beispiel bei Lanko. Und von Projekten wie der Sinfonie am Schloss Diersfordt, Kirchenmusik und Big Band oder mit dem Xantener Jugendballett X-Legs – neben seiner Tätigkeit als Kompositeur und Musikproduzent. Der 61-Jährige hat eine illustre Laufbahn hinter sich, einst auch als Pianist bei Harald Juhnke und Paul Kuhn.