Wesel : Vermisster 79-Jähriger tot am Rheinufer gefunden

Vermisster 79-Jähriger tot am Rheinufer gefunden

Wesel Seit Sonntag wurde ein 79-jähriger Mann aus Wesel vermisst. Jetzt wurde er tot am Rheinufer gefunden. Hinweise auf eine Straftat liegen laut Polizei nicht vor.

- Der seit Sonntag vermisste 79-jährige Mann aus Wesel ist tot aufgefunden worden. Ein Mann hatte die Leiche am Mittwoch gegen 15.00 Uhr am Rheinufer in Wesel entdeckt.