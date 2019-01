Hamminkelner Unternehmen : Wie van Nahmen zur Marke wurde

Peter van Nahmen sitzt in einer Streuobstwiese: Vor 25 Jahren wurde das Streuobstwiesenprojekt zusammen mit dem Nabu erfunden. Das war eine Basis des Erfolgs mit sortenreinen Säften. Foto: Van Nahmen

Hamminkeln Apfelsaft aus Hamminkeln kann man bei Harrods in London und im KaDeWe in Berlin kaufen, Supermärkte weit über den Niederrhein hinaus verkaufen ihn, Spitzengastronomen schenken ihn aus. Ein entscheidender Grundstein wurde vor genau 25 Jahren gelegt.

Unter all den besonderen Orten, an denen mittlerweile der Saft des Hamminkelner Unternehmens van Nahmen ausgeschenkt wird, bleibt es der vielleicht besonderste. Der Bundespräsident selbst lässt bei Empfängen Saft von van Nahmen ausschenken. Das Präsidialamt hat sich zur Aufgabe gemacht, die geschmackliche Vielfalt Deutschlands zu präsentieren, nur Produkte von hier zu verwenden. So kam man auch auf van Nahmen. Alljährlich reist das Unternehmen aus Hamminkeln zum Sommerfest des Präsidenten – und ist jedes Mal wieder etwas verwundert darüber, in welch illustrer Runde sich ihr Apfelsaft befindet. Van Nahmen ist eine echte Marke geworden am Niederrhein. Wobei Peter van Nahmen dieser Begriff zu groß erscheint: „Nennen Sie uns Märkchen“, sagt er schmunzelnd.

Man kann dies als Anekdote abtun, als kleinen Flirt mit der Bescheidenheit. Peter van Nahmen betont diesen Aspekt, im Herzen immer noch ein kleines Familienunternehmen mit 35 Mitarbeitern zu sein, immer wieder. Zwar habe es eine Sturm-und-Drang-Phase für zehn Jahre mit viel Wachstum gegeben, seit zwei Jahren sei die Entwicklung jedoch auf einem stabil-guten Niveau. Die Wirkung seiner Saftmarke sei mittlerweile viel größer als der Apparat dahinter.

Die Äpfel werden noch von Hand sortiert. Foto: Van Nahmen

Info Wichtige Daten der Unternehmensgeschichte 1917 wurde van Nahmen als rheinische Apfelkrautfabrik gegründet. In den Vierzigern begann die Herstellung von Obstsäften. Seit 1994 werden in van Nahmens Presse Äpfel von Hochstamm-Obstwiesen separat gekeltert und als „Apfelsaft von Streuobstwiesen“ abgefüllt.

Der Mann hat vieles richtig gemacht – ein Produkt mit großer Strahlkraft vitalisiert. Neulich rief ihn ein Bekannter aus Hamminkeln an. Er sei im KaDeWe in Berlin gewesen. In der sechsten Etage, Abteilung Feinkost, gebe es zwei Saftregale. In einem finde man fast nur Van Nahmen. Eine weitere Anekdote: Der Koch im italienischen Restaurant Osteria Francescana in Modena, Massimo Butaro, gilt als einer der besten seiner Zunft weltweit. Unlängst surfte Peter van Nahmen auf seiner Speisekarte – und entdeckte, dass Buttaro den Zander in Rhabarbersaft von van Nahmen dünstet.

Die Abfüllung erfolgt vor Ort in Hamminkeln. Foto: Van Nahmen

Die Firmengeschichte der Hamminkelner Familie van Nahmen im Schnelldurchlauf: 1917 gründet der Urgroßvater Wilhelm van Nahmen mit dem Verkauf von Rübenkraut und Apfelkraut als „Rheinische Apfelkrautfabrik“. 1930 beginnt van Nahmen mit der Produktion von Obstsäften als Lohnmosterei. Rainer van Nahmen hat dann 1994, vor genau 25 Jahren, die Idee, mit dem Naturschutzband ein Aufpreis-Projekt zur Förderung der Streuobstwiesen am Niederrhein zu initiieren. 2005 kehrt Peter van Nahmen nach langjähriger Tätigkeit im Weinhandel zurück ins elterliche Unternehmen. Seine Idee ist es, das Prinzip des Weinverkaufs auf den Apfelsaft zu übertragen. Bei einem Streuobstwiesenfest in Loikum hat er die Idee, sortenreine Apfelsäfte zu produzieren, Apfel also nicht wie Mischware, sondern wie eine Traube zu betrachten. 80 Prozent der Apfelsäfte in Deutschland werden als Konzentrat verkauft. Peter van Nahmen und seine Frau Sabine entdeckten eine Lücke im Markt.

Der Hofladen wurde im 100. Jahr des Bestehens errichtet. Foto: Van Nahmen



Das Segment Bio besetzen andere, im Segment alkoholfreier Genuss war eine Nische. Dort setzte die van Nahmens an. Die Idee mit dem Apfelsaft als Delikatesse, nicht als Erfrischungsgetränk, haben mittlerweile schon einige Konkurrenten nachzumachen versucht. Noch hat van Nahmen allerdings die Krone auf. Entscheidend dabei war, dass nach der Idee von sortenreinem Apfelsaft beim Streuobstwiesenfest 2007 in Loikum van Nahmen im Manufactum-Katalog mit 300.000er-Auflage aufgenommen wurde. Wohlfühlprodukte werden beim Waltroper Unternehmen (“Warenhaus der guten Dinge“) verkauft, Regionalität und Ökologie sowie Selbstgemachtes verkaufen sich dort besonders gut. Manufactum verkauft im Katalog den Baum Rote Sternrenette, einen typischen alten Niederrheinapfel. Van Nahmen wiederum nahm als ersten sortenreinen Apfelsaft die Rote Sternrenette ins Programm. Manufactum konnte seinen Kunden also zeigen, wie der Saft der Sternrenette bei der ersten Ernte am gekauften Baum schmecken wird. Das war die Initialzündung, an die nicht jeder geglaubt hatte. „Manche zeigten mir einen Vogel, als ich die Idee mit dem sortenreinen Saft präsentierte“, sagt Peter van Nahmen.

Ein paar weitere Entscheidungen halfen bei der Markenfindung: Das alte Namensetikett VaNa verschwand von den Flaschen, der Familienname van Nahmen steht wieder dort. Die Etiketten gestaltet immer noch eine befreundete Hamminkelner Grafikerin, die mittlerweile in München lebt. Die Bilder stammen aus alten Pomologie-Büchern, mit der Farbe Gold wird dezent gearbeitet, stattdessen sind die Etiketten dezent ländlich. Wegweisend war auch die Entscheidung, den Saft in Bordeaux-Flaschen zu verkaufen. Auf dem Etikett sieht man den Säuregehalt ebenso wie den Oechslegrad und das Ernte-Jahr. „Das hat in Deutschland vorher kein anderer gemacht“, sagt van Nahmen. Die Zeit sei einfach reif gewesen. „20 Jahre vorher hätte unsere Idee nicht funktioniert.“

Entscheidend trägt zum Erfolg auch das veränderte Verhalten der Gastronomie bei. „Früher wurde, wen man keinen Alkohol trinken wollte, nur Cola, Fanta und Wasser angeboten“, sagt van Nahmen. Sein Fruchtsecco in verschiedenen Mischungen sei dazu eine Alternative. Sogar bei der Bundesbank würde der Saft nun als antialkoholische Alternative serviert.

Mittlerweile gibt es im neuen Hofladen in Hamminkeln, der im 100. Jubiläumsjahr 2017 direkt am Betriebssitz errichtet wurde, Verköstigungen zu Spitzenküche. Ein saurer Apfelsaft eigne sich hervorragend zu Festtagsbraten, wirbt Peter van Nahmen, der seinen Saft wie Wein trinkt. Da wird im Glas geschwenkt, geschlürft und kritisch beäugt. Wer mit Peter van Nahmen Apfelsaft getrunken hat, der wird dieses Getränk mit anderen Augen sehen.

