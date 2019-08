„Warum arbeitest du eigentlich noch“ : Sprecher Jan Hofer scherzt in der „Tagesschau“ über seine Immobilien und Bitcoins-Besitze

Hamburg/Wesel Ein Gespräch des Weseler Tagesschau-Sprechers Jan Hofer mit einem Kollegen wurde irrtümlich aufgezeichnet. Im Internet verbreitete sich das Video rasant. Hofer sprach dort halb im Scherz über seine Immobilien, von denen einige auch in Wesel stehen.

Der Stadt Wesel fühlt sich der ARD-Nachrichtensprecher Jan Hofer sehr verbunden. Er hat Immobilien in seiner Geburtsstadt, lässt sich immer mal wieder auf Wesels Straßen sehen. Seine Immobilien befinden sich an der Korbmacherstraße, Doelen- und Ritterstraße in der Weseler Innenstadt. Aufwendig hat er vor einigen Jahren mehrere Objekte sanieren lassen. Neue Mieter kamen. Und Jan Hofer war jedes Mal dabei und empfing die Mieter mit einem Blumenstrauß. Um Hofers Immobilien geht es jetzt auch in einem irrtümlich live mitgesendeten Gespräch, das sich im Internet rasend schnell verbreitete. Von einer "Bitcoin-Affäre" schreibt die Presse, Hofer steht wegen angeblich prahlerischen Gehabes in der Kritik. Das war passiert: