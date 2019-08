Himmel & Erde : Eine aktuelle Frage

Foto: Bischöfliche Pressestelle / Christian Breuer

Wesel Unserer Kolumnist Stephan Stühling ist Pfarrer an St. Nikolaus in Wesel und befasst sich mit der am 1. September beginnenden Schöpfungszeit.

Seit 2007 begehen die Kirchen mit mehr oder weniger Aufmerksamkeit vom 1. September bis 4. Oktober die „Schöpfungszeit“. Gut vier Wochen, die mit dem Gedenktag des „Schöpfungsheiligen“ Franziskus enden. Diese Schöpfungszeit rührt mich an. Sie ordnet mich in das große Ganze der Schöpfung ein – deren Teil auch ich bin, wie alle Anderen und alles Andere eben auch.

Die Bibel berichtet von sieben Schöpfungstagen, in denen Gott seine Schöpfung ins Werk setzte. Alle Erkenntnisse der Evolutionsbiologen und der Astrophysiker, die sich mit der Entstehung des Universums und des Lebens auf der Erde beschäftigen wiedersprechen diesem „Schöpfungsbericht“. Ich bin mir sicher: Hätten die Autoren des biblischen Schöpfungsberichtes die heutigen, wissenschaftlichen Erkenntnisse schon gekannt, hätten sie andere sprachliche Bilder und Mittel gefunden, um ihr Anliegen zum Ausdruck zu bringen. Es gibt keine bedrohlichen Mächte in der ganzen Welt, alles ist von Gott gewollt und gemacht, damit sich das Leben entfalten kann. Und: Jeder Mensch hat göttliche Würde – ist ein Bild Gottes. Jedes Jahr aufs Neue, wenn der Schöpfungsbericht in der Osternachtfeier vorgetragen wird, rührt er mich wegen dieser Botschaft an: Alles ist von Gott gewollt, damit sich das Leben entfalte und Jede und Jeder hat göttliche Würde – unantastbar. Nutzt die Früchte der Erde, zerstört sie nicht!