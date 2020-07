Kilian unter Corona-Vorzeichen : Kilian-Majestäten winkten Passanten aus Cabrio zu

Schermbeck Am Samstagnachmittag veranstalteten die Schermbecker Kilianer ihre Schützeneintragung. In Zeiten von Corona war alles etwas anders, aber es gab Mittel und Wege, Brauchtum zu pflegen.

Schon zeitig hat sich die Kiliangilde Schermbeck von 1602 entschieden, in diesem Jahr kein Kiliansfest in gewohnter Weise zu feiern. Um aber den begeisterten Kilianern wenigstens ein wenig Kilian-Duft um die Nase wehen zu lassen, hat der Vorstand sich dazu entschlossen, unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen ein paar Teilveranstaltungen zur Förderung des Feelings laufen zu lassen.

Die traditionelle Schützeneintragung eröffnet den Schützen und ihren Begleiterinnen die kostenlose Teilnahme an den Festbällen der verschiedenen Tage. Obwohl es nun keine Bälle gibt, hat die Gilde nicht auf den Akt verzichtet. Für fünf Euro gab es eine Karte, die zum Empfang eines Würstchens und eines Getränkes berechtigte. Mit der konnten die Schützen in den Gaststätten Zum Rathaus, Schermbecker Mitte und Overkämping jeweils ein Bier bekommen. So motivierte der Vorstand die Eingetragenen, nicht zu lange am Ort zu verweilen und das Feiern auf die Lokalitäten zu verteilen. Zu unangemeldeten Aktivitäten des Königspaares gehörte auch eine Fahrt mit einem von Markus Hindricksen gesteuerten Pkw über die Mittelstraße. Aus dem schwarzen VW Cabrio mit der Kennung „KILIAN 1“ winkten Dominik Woeste, Lenja Niesen und der neue Präsident Ralf Daunheimer Passanten zu.