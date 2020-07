CDU zu Büderich : Neue Idee: Platanenallee verlängern

Büderich Erst Beleuchtung, jetzt Verlängerung: Die CDU macht einen Vorschlag für Büderich. Die Platanenallee solle verlängert werden. Zuvor hatte die SPD schon für mehr Beleuchtung geworben.

Der linksrheinische Stadtteil Büderich scheint im beginnenden Kommunalwahlkampf stark profitieren zu können: Nachdem die SPD am Donnerstag vorgeschlagen hatte, dass die Beleuchtung des Denkmals Platanenallee stark erweitert werden solle auf den ganzen Platanenbereich, fordert nun die CDU, gleich die eigentliche Platanenallee zu verlängern bis zum Gewerbegebiet. Ohnehin wird die Weseler Straße, die mitten durch den Ort führt, in Büderich umgebaut. Der ganze Stadtteil könnte also in den nächsten Jahren stark gewinnen.