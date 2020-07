Verstärkung für Schermbeck : Neue Nachbarschaftsberaterin nimmt Arbeit auf

Pfarrer Dieter Hofmann nahm an der Vorstellung der neuen Koordinatorin der Nachbarschaftsberatung, Sandy Krischok, ebenso teil wie Jürgen Orts und Theo Lemken (v.l.). Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Sandy Krischok ist neue Koordinatorin der Nachbarschaftsberatung (NBB) in Schermbeck. Fünf Wochen nach Start in neuer Funktion stellte sie sich im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde an der Kempkesstege vor.

Dort befindet sich der Arbeitsplatz der Koordinatorin, deren Anstellung möglich wurde, weil das „Leader“-Projekt der Nachbarschaftsberatung unter der Trägerschaft der Evangelischen Stiftung Lühlerheim und des Diakonischen Werkes des Kreises Wesel fortgesetzt wird.

Für die Besetzung der Koordinationsstelle sah die „Leader“-Förderung eine halbe Personalstelle vor. Zehn Bewerber und sechs Vorstellungsgespräche gab es: Den Zuschlag für die bis zum 30. September 2021 befristete Stelle erhielt die 41-jährige Sandy Krischok. Die gebürtige Thüringerin wuchs in Duisburg auf, lebt dort mit Mann und Kind. Nach der Mittleren Reife absolvierte sie in den Jahren 1997 bis 2000 eine Ausbildung zur Altenpflegerin, arbeitete danach in dem Bereich. 2018 hat sie an der Evangelischen Hochschule in Bochum mit dem Studium der Pflegewissen­schaften (sechs Semester) begonnen. Derzeit befindet sie sich im vierten Semester. Das Studium ist praxisorientiert, sodass es an der Hochschule viele Tipps für die praktische Arbeit in Schermbeck gibt. Zur neuen Aufgabe passt auch das anstehende Hochschul-Praxisprojekt mit dem Schwerpunkt „pflegende Angehörige“.

Am neuen Ort an der Kempkesstege soll die NBB-Arbeit neu gestaltet werden. Soziale Beratung, Vermittlung von Hilfsangeboten, Themenwerkstätten und Workshops für ältere Bürger sowie deren pflegende Angehörige sind Bausteine der NBB. „Ich werde nicht die ganze Zeit am Schreibtisch sitzen“, verwies Sandy Krischok auf ihre Absicht, mit vielen Gruppen in Kontakt zu treten, die sich in irgendeiner Form mit der Arbeit für ältere Menschen befassen. Von den 19,5 Stunden, die ihr Arbeitsvertrag umfasst, verbringt Sandy Krischok sechs Stunden in ihrem Raum an der Kempkesstege. Montags von 16 bis 19 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung ist sie dort erreichbar unter der Telefonnummer 02853 9560886.

„Die NBB ist komplexer geworden“, bewertet Theo Lemken als Vorstand der Stiftung Lühlerheim das Arbeitsfeld. Es gehe nicht nur um das Thema Pflege, sondern um eine umfangreiche Beratung. „Es soll ein Stück weit in Richtung Gemeindeleben gehen“, ergänzte Jürgen Orts als Geschäftsführer des Diakonischen Werkes. Das passt zum Netzwerk der Georgsgemeinde, das vor zehn Jahren gegründet wurde und im Gemeindehaus beheimatet ist. „Es gibt schon Netzwerker, die bereit sind, die NBB zu unterstützen“, teilte Pfarrer Dieter Hofmann mit.