Kostenpflichtiger Inhalt: Rathausumfeld in Hamminkeln : Investor präsentiert Politik neue Pläne

Die Fläche hinter dem Rathaus von der Raiffeisenstraße her gesehen: Hier soll unter anderem die Baulücke Richtung Rathaus geschlossen werden. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Investor ITG stellte den Fraktionen in der Hamminkelner Politik jetzt vor, was machbar ist bei der Rathausbebauung. Die kürzliche Bauvoranfrage nur für einen Discounter war ein Weckruf. Denn die Politik will mehr am zentralen Ort.