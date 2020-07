Geschenk an Wirt : Alt-Büdericher Stadtansicht auf Leinwand

Geschenk an Wirt

Büderich Bei der ersten Präsenzsitzung seit Beginn der Lockerungen überreichte der Vorsitzende der CDU Büderich, Michael Nabbefeld, dem Wirt der Marktschänke eine Stadtansicht Alt-Büderichs auf Leinwand. Die Parteimitglieder wollten damit ihre Solidarität zur örtlichen Gastronomie in diesen Zeiten zum Ausdruck zu bringen.

In den zurückliegenden Monaten hatte sich der Vorstand der CDU Büderich coronabedingt auf Videokonferenzen und andere Formen der elektronischen Kommunikation beschränkt. Jetzt gab es die erste Präsenzsitzung, und in der schenkten die Christdemokraten dem Wirt der Marktschänke eine Stadtansicht Alt-Büderichs auf Leinwand. Vorstandsmitglied Marcus Abram hatte das im Jahr 1672 entstandene Bild des flämischen Malers Adam Frans van der Meulen im Februar 2018 auf der Webseite des Rijksarchivs Amsterdam entdeckt. Das Original des Bildes befindet sich in Paris und ist Bestandteil der Collection du Mobilier national.