Willich : Schützenfestabsage: Stadt lobt ASV

Willich An diesem Wochenende hätte das Schützenfest des ASV Willich stattgefunden, doch dann kam Corona. Die Stadt kündigt Kontrollen an und hofft auf Vernunft und Rücksichtnahme der Schützen.

Der Krisenstab und der Vorstand des ASV stehen im engen Austausch. „Wenn man zum Beispiel liest, dass und wie ASV-Geschäftsführer Hans-Joachim Donath an seine Schützenkameraden und Zugführer schreibt und um Verständnis wirbt, ist das wirklich beeindruckend“, findet Stadtsprecher Michael Pluschke. Donath hatte in seinem Schreiben daran erinnert, dass „die Coronaschutzverordnung nicht das Ziel hat, uns die Freude und den Spaß am Leben und am Feiern zu verderben. Sie soll die Gesundheit unserer Bürger gewährleisten. Wir als Vorstand appellieren an die Schützen, nicht auszureizen, was gerade noch erlaubt ist, sondern die Gesundheit von euch und den Mitbürgern der Stadt Willich in den Vordergrund zu stellen. Das Corona-Virus gibt es auch in Willich. Schützt uns bitte davor.“