Chancen auf Glasfaser : 200 Dammer Haushalte können preiswert ans Netz

Es gibt noch eine Chance für Dammer, an schnelles Internet zu kommen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Damm Bürgermeister Mike Rexforth kommt am Montag, 13. Juli, um 19 Uhr ins Dammerfeld, um mit Bürgern übers Vorhaben zu sprechen – bei schlechtem Wetter im Schützenhaus. Damit es nicht zu Andrang kommt, soll jenen Vortritt gelassen werden, die im nicht geförderten Bereich wohnen.

Es gibt noch eine Chance für 200 Dammer Familien, einen kostengünstigen Anschluss an das geplante Glasfasernetz zu bekommen. Die Bietergemeinschaft, zu der die Unternehmen Epcan, Muenet und die Stadtwerke Borken gehören, ist so zufrieden mit der Anmeldung der Schermbecker fürs schnelle Internet, dass es Bürgermeister Mike Rexforth gelang, eine Sonderkondition für solche Haushalte auszuhandeln, die nicht in dem Bereich wohnen, dessen Wohnungen kostenlos angeschlossen werden.