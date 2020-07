Premiere mit Benefiz : Die erste Storchenradtour am Niederrhein

Störche Glader Buch Foto: H.Glader

Niederrhein (RP) Zu einer besonderen Radtour lädt für Sonntag, 19. Juli, die Stiftung Störche NRW ein. Dann findet die erste Niederrheinische Storchenfahrradtour statt. Sie beginnt und endet am Parkplatz am des Welcome-Hotels an der Weseler Rheinpromande.

Ab 10 Uhr geht es Richtung Bislich. Auf der Fahrt dorthin werden verschiedene Brutstellen besichtigt. Dazu gibt es Informationen über das Leben der Störche. Mit der Fähre geht es über den Rhein zur Bislicher Insel. In Büderich gibt es eine Einkehr beim Brauer Walter Hüsges zu einer Niederrheinischen Brotzeit. Der Reinerlös dieser Benefiz-Veranstaltung geht an die Stiftung Störche NRW. 25 Euro kostet die Teilnahme inklusive der Niederrheinischen Brotzeit und eines Getränks. Die Leitung hat Hans Glader. Anmeldung bis 15. Juli möglich unter der Mailadresse glader@stoerche-nrw.de

(RP)