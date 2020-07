Brünen und Marienthal : Neue Fundgruben für Familienforscher

Wesel/Hamminkeln Der Historische Arbeitskreis Wesel hat zwei neue Beihefte herausgebracht. Sie enthalten bearbeitete Kirchenbücher Brünens (1822-1874) und Marienthals (1708-1845) sowie Übertragungen der Duisburger Intelligenz-Zettel 1760/61.

Wenn ein dicker brauner Umschlag auf dem Schreibtisch liegt, in alter Deutscher Schrift adressiert, dann ist dies schon schelmischer Fingerzeig. Da ich in den 60er Jahren als Grundschüler selbst noch mit dieser Schreibschrift gequält worden war, fiel es mir nicht schwer, meinen Nachnamen zu entziffern. Der Absender war natürlich jemand, der sich mit altertümlichen Handschriften auskennt. In diesem Fall Hermann Kleinholz vom Historischen Arbeitskreis Wesel, der in besagtem Umschlag zwei neue Beihefte der Reihe „Mitteilungen aus dem Schlossarchiv Diersfordt und vom Niederrhein“ zur Betrachtung empfahl. Das machen wir natürlich gern, denn wieder einmal handelt es sich um Fundgruben für Familien- und Heimatforscher, in denen unsäglich viel Übersetzungs- beziehungsweise Übertragungsarbeit steckt.